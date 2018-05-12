عمرو خالد ردًا على فجر السعيد: هذه حقيقة علاقتي بـ"لمياء"

واصلت الكاتبة الكويتية فجر السعيد هجومها علي الداعية الإسلامي عمرو خالد، عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرة إلي تلقيها رسالة من الداعية الإسلامي يرد فيها علي اتهامها له.



وكتبت السعيد، عبر حسابها الشخصي علي الفيس بوك، قائلة: " وصلني عبر اثير التلفون رساله غاضبه من السيد عمرو خالد وبيحسبن علي فيها تعتقدوا ظلمته بشي لا سمح الله ليحسبن علي ؟!!!!



وأضافت السعيد، قائلة: " الم يقل إنه بيقضي السنه كلها بلندن ؟!!! بماذا تجنيت عليك يامسيو عمرو خالد لتحسبن علي عشان لميا والفلوس اللي حتبعتهالها كويس ادينا عرفنا انها اختك مافيهاش حاجه وانت بار بها".



واستطردت السعيد، قائلة: " المهم في القصه ليس لمياء الله يستر عليها ولو اردت لاعطيك تفاصيل المكالمه كامله فقط كنت خلفك وسمعت كل شي... يا عمرو باشا مش الأخت لمياء ابدًا هي القصه... المهم في الموضوع بالنسبه لي الفيلا اللي عالبحر بأثينا وطول السنه انت مقضيها بلندن اغلى مدن العالم"



واختتمت السعيد رسالتها لعمرو خالد، قائلة: " طريقتك بالتحسبن ذكرتني في أحد باباوات الإخوان بالكويت تحسبن علي بصوت عالي بالمطعم أمام الناس.. وقلت له دعوتك لن تصل سقف المطعم فالله لا يستجيب للمنافقين الذين يتوشحون بوشاح الدين ليصلوا للسلطه والمال... وبالفعل بعدها بفتره قليله انتهت حياته السياسيه والتجاريه والحمدلله آنا لازلت موجوده وبخير ونعمه...مهما تحسبنتم معشر بني أخوان ربنا سينصرنا عليكم لإننا نؤمن بالله وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونكره حسن البنا وسيد قطب وكل من تبعهم ووالاهم.

