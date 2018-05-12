ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمرو خالد ردًا على فجر السعيد: هذه حقيقة علاقتي بـ"لمياء"

السبت 12/مايو/2018 - 03:26 م
عمرو خالد ردًا على فجر السعيد: هذه حقيقة علاقتي بـلمياء
عمرو خالد
طباعة
رانا رمضان
 
واصلت الكاتبة الكويتية فجر السعيد هجومها علي الداعية الإسلامي عمرو خالد، عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرة إلي تلقيها رسالة من الداعية الإسلامي يرد فيها علي اتهامها له.

وكتبت السعيد، عبر حسابها الشخصي علي الفيس بوك، قائلة: " وصلني عبر اثير التلفون رساله غاضبه من السيد عمرو خالد وبيحسبن علي فيها تعتقدوا ظلمته بشي لا سمح الله ليحسبن علي ؟!!!!

وأضافت السعيد، قائلة: " الم يقل إنه بيقضي السنه كلها بلندن ؟!!! بماذا تجنيت عليك يامسيو عمرو خالد لتحسبن علي عشان لميا والفلوس اللي حتبعتهالها كويس ادينا عرفنا انها اختك مافيهاش حاجه وانت بار بها".

واستطردت السعيد، قائلة: " المهم في القصه ليس لمياء الله يستر عليها ولو اردت لاعطيك تفاصيل المكالمه كامله فقط كنت خلفك وسمعت كل شي... يا عمرو باشا مش الأخت لمياء ابدًا هي القصه... المهم في الموضوع بالنسبه لي الفيلا اللي عالبحر بأثينا وطول السنه انت مقضيها بلندن اغلى مدن العالم"

واختتمت السعيد رسالتها لعمرو خالد، قائلة: " طريقتك بالتحسبن ذكرتني في أحد باباوات الإخوان بالكويت تحسبن علي بصوت عالي بالمطعم أمام الناس.. وقلت له دعوتك لن تصل سقف المطعم فالله لا يستجيب للمنافقين الذين يتوشحون بوشاح الدين ليصلوا للسلطه والمال... وبالفعل بعدها بفتره قليله انتهت حياته السياسيه والتجاريه والحمدلله آنا لازلت موجوده وبخير ونعمه...مهما تحسبنتم معشر بني أخوان ربنا سينصرنا عليكم لإننا نؤمن بالله وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونكره حسن البنا وسيد قطب وكل من تبعهم ووالاهم.
عمرو خالد ردًا على فجر السعيد: هذه حقيقة علاقتي بـ"لمياء"
عمرو خالد ردًا على فجر السعيد: هذه حقيقة علاقتي بـ"لمياء"
عمرو خالد ردًا على فجر السعيد: هذه حقيقة علاقتي بـ"لمياء"
المزيد عن: فجر السعيد عمرو خالد في لندن عمرو خالد في أثينا عمرو خالد وفجر السعيد عمرو خالد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
20:00
-
نهضة بركان
حسنية أكادير
-
x
20:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
20:00
-
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
20:00
-
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
-
x
15:00
-
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
لايبزيج
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
شتوتجارت
هوفنهايم
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
-
x
18:00
-
الاتحاد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 3:50:03 PM