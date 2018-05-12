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إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم لأجل غير مسمى

السبت 12/مايو/2018 - 03:24 م
إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم لأجل غير مسمى
معبر كرم أبو سالم - أرشيفية
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وكالات
 

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إغلاق معبر كرم أبو سالم على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل ومصر لأجل غير مسمى جراء ما وصف بأنه "عمليات تخريب" من جانب فلسطينيين.

 

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر"، إنه "في ضوء تخريب وحرق معبر كرم شالوم في الجانب الفلسطيني أمس من قبل عشرات المشاغبين برعاية منظمة حماس الإرهابية، وافق وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان على توصية قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومنسق أعمال الحكومة في المناطق إغلاق معبر كرم شالوم حتى إشعار أخر".

 

مشيرا إلى أن المعبر "سيبقى مغلقًا باستثناء قضايا إنسانية سيتم الموافقة عليها بشكل محدد".

 

ولفت أدرعي إلى وقوع "أضرار في شبكات الكهرباء، والسياج، وأعمدة الإضاءة، والكاميرات" الخاصة بالمعبر.

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