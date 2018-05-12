9 خطوات لتجهيز منزلك استعدادًا لرمضان
السبت 12/مايو/2018 - 03:20 م
لتجهيز وإعداد كل ما يتعلق برمضان، عليكِ أن تستعدي نفسيًا وتجهزي بيتكِ أولًا استقبالًا لهذا الشهر الكريم بهذه الخطوات البسيطة:-
1- تلميع الأواني والصواني الفضية بالاضافة لأدوات المائدة استعداداً لضيافة المدعووين وذلك بواسطة مستحضر تلميع الفضة للصواني.
2- تجديد أطقم المائدة من صحون وأدوات أكل وتقديم احتفائاً بالشهر وكتغيير عن السنة الماضية.
3- القيام بجولة على أجهزة المطبخ الأساسية في رمضان، كالخلاطات ومحضرات الطعام للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد. بالإضافة لاقتناء أجهزة إضافية ستسهّل عليك مهام تحضير الإفطار قبل قدوم الشهر.
4- تلميع أكواب العصير والماء الزجاجية بواسطة منشفة مطبخ جافة لتكون جاهزة للسفرة. فضلا عن تحضير أكواب القهوة والشاي واقتناء ما كُسر أو نقص منها لضمان التناسق.
5- التدقيق في مفارش الطاولة للتأكد من عدم وجود أية بقع مستعصية لا تصلح للاستخدام مجدداً. والأحلى هو اقتناء مفارش صحون فخمة وجديدة كتغيير لطلّة السفرة في منزلك.
6- ترتيب خزائن وأرفف المطبخ أولاً لإزالة الأطعمة التالفة والمعلبات المنتهية صلاحيتها وثانياً لافساح المجال لمؤونة رمضان.
7- تنظيف الثلاجة والفريزر وتحضيرها لاستيعاب مقادير وصفات رمضان.
8- التأكّد أن جرّة الغاز مليئة، وإن شارفت على الانتهاء عليك اقتناء جرّة أخرى قبل رمضان لتفادي نفاذها خلال عملية تحضير الإفطار.
9- طحن القهوة والبهارات في الخلاط مسبقاً وحفظها في أوعية زجاجية مُحكمة الغلق، لتفادي تضييع الوقت في هذه العملية خلال رمضان.
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