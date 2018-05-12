9 خطوات لتجهيز منزلك استعدادًا لرمضان

لتجهيز وإعداد كل ما يتعلق برمضان، عليكِ أن تستعدي نفسيًا وتجهزي بيتكِ أولًا استقبالًا لهذا الشهر الكريم بهذه الخطوات البسيطة:-





1- تلميع الأواني والصواني الفضية بالاضافة لأدوات المائدة استعداداً لضيافة المدعووين وذلك بواسطة مستحضر تلميع الفضة للصواني.





2- تجديد أطقم المائدة من صحون وأدوات أكل وتقديم احتفائاً بالشهر وكتغيير عن السنة الماضية.





3- القيام بجولة على أجهزة المطبخ الأساسية في رمضان، كالخلاطات ومحضرات الطعام للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد. بالإضافة لاقتناء أجهزة إضافية ستسهّل عليك مهام تحضير الإفطار قبل قدوم الشهر.





4- تلميع أكواب العصير والماء الزجاجية بواسطة منشفة مطبخ جافة لتكون جاهزة للسفرة. فضلا عن تحضير أكواب القهوة والشاي واقتناء ما كُسر أو نقص منها لضمان التناسق.





5- التدقيق في مفارش الطاولة للتأكد من عدم وجود أية بقع مستعصية لا تصلح للاستخدام مجدداً. والأحلى هو اقتناء مفارش صحون فخمة وجديدة كتغيير لطلّة السفرة في منزلك.





6- ترتيب خزائن وأرفف المطبخ أولاً لإزالة الأطعمة التالفة والمعلبات المنتهية صلاحيتها وثانياً لافساح المجال لمؤونة رمضان.





7- تنظيف الثلاجة والفريزر وتحضيرها لاستيعاب مقادير وصفات رمضان.





8- التأكّد أن جرّة الغاز مليئة، وإن شارفت على الانتهاء عليك اقتناء جرّة أخرى قبل رمضان لتفادي نفاذها خلال عملية تحضير الإفطار.



