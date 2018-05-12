سميرة سعيد تشعل حفل "BGICS" بإطلالة شبابية (صور)

أحييت الديفا سميرة سعيد، مساء أمس حفلًا خيريًا ضمن حفل ختام مؤتمر أورام الجهاز الهضمي وأورام الجهاز البولي بحضور عدد من الخبراء العرب والأجانب.





واستطاعت سميرة، أن تشعل المسرح من خلال مجموعة من أجمل أغانيها والتي طالبت الحضور مشاركتها الغناء، وظهرت الديفا بإطلالة شبابية مميزة خطفت بها أنظار الحضور.





وأعربت الديفا، عن سعادتها بالمشاركة في الحفل الخيري للجمعية الدولية للأورام BGICS لما تحمله الجمعية من رسالة نبيلة وهو الحد من انتشار المرض.





من ناحيته شكر الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام ومدير مركز أبحاث طب عين شمس ورئيس الجمعية الديفا علي حضورها ومشاركتها دعم مرضي السرطان موضحًا سعادته بنجاح المؤتمر الذي ناقش علي مدى يومين كل ما هو جديد في أورام الجهاز الهضمي واورام الجهاز البولي.