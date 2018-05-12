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بعثة الأهلي تصل أوغندا استعدادا لكمبالا

السبت 12/مايو/2018 - 02:08 م
بعثة الأهلي تصل أوغندا استعدادا لكمبالا
بعثة الأهلي
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علي نبوي
 
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي عضو المجلس إلى أوغندا بعد مغادرتها الإمارات في الثامنة صباح اليوم، وذلك استعدادا لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي.

كان في استقبال البعثة فور وصولها سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، وطاقم السفارة المصرية ومندوب من نادي كمبالا، بالإضافة إلى العديد من رجال الأمن؛ لتأمين تحرك البعثة من المطار إلى فندق الإقامة.

وكان سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية قد سبق بعثة الأهلي من الإمارات إلى أوغندا؛ لبحث ترتيبات استقبال البعثة وحجز فندق الإقامة ووسائل الانتقالات وملاعب التدريب وغيرها من الأمور؛ لتسهيل مهمة الفريق في أوغندا.

ويستعد الأهلي لمواجهة كمبالا سيتي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

المزيد عن: كمبالا سيتي دوري ابطال افريقيا الاهلي
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