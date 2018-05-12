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قلعة وأسوار ونقوش.. نائب القنصل الباكستاني في زيارة للأخدود الأثري بنجران

السبت 12/مايو/2018 - 01:59 م
قلعة وأسوار ونقوش.. نائب القنصل الباكستاني في زيارة للأخدود الأثري بنجران
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الفجر السعودي
 
قام نائب القنصل الباكستاني شكيل أحمد، يرافقه رئيس الجاليات الباكستانية خالد الشريف ومرافقوه، أمس، بزيارة لموقع الأخدود الأثري بمنطقة نجران.

واستمع "أحمد" إلى شرح مفصل من قبل موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، واطّلع على ما يحتويه الموقع من الرسومات والنقوش والأسوار الأثرية، وشاهد القلعة ورحى الأخدود الشهير، كما اطّلع على جميع المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في موقع الأخدود الأثري. حسب صحيفة "سبق"

وفي نهاية الزيارة، قدّم نائب القنصل الباكستاني الشكر لرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ولنائبه، وللقائمين على هذه الآثار الوطنية العريقة؛ وذلك لما لمسه من الأمير من حسن الاستقبال والتنظيم والحفاظ على هذه الآثار الوطنية.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح، أن منطقة نجران تحتضن العديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية التي جعلتها وجهة سياحية مميزة؛ حيث تشهد تلك الأماكن زيارات متواصلة من الزوار من داخل المملكة ومن خارجها، مشيراً إلى أنه يوجد العشرات من المواقع الأثرية والتاريخية بالمنطقة.


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