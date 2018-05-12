هاميلتون يتصدر التجربة الأخيرة لسباق برشلونة

سجل البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، أسرع زمن اليوم السبت في التجربة الحرة الثالثة لسباق الجائزة الكبرى الإسباني، المقرر له غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.





وحقق هاميلتون، حامل لقب بطولة العالم، المركز الأول متفوقا على زميله فالتيري بوتاس، حيث واصل مرسيدس فرض هيمنته على التجارب قبل السباق المقرر إقامته غدا على مضمار كتالونيا ببرشلونة.





وحقق هاميلتون أسرع زمن للفة على المضمار البالغ طوله 4655 مترا، حيث سجل دقيقة واحدة و 17.281 ثانية، وتلاه بوتاس بفارق 0.013 ثانية وسائقا فيراري سيبستيان فيتل وكيمي رايكونن.





ومثلما كان الحال خلال التجارب الحرة أمس، والتي شهدت تفوق بوتاس في التجربة الأولى وهاميلتون في التجربة الثانية، عانى السائقون من الرياح وتوقفت التجارب لدقائق حيث تم رفع الرايات الحمراء إثر حادث اصطدام قوي لبريندون هارتلي، سائق تورو روسو.





وجاء دانييل ريتشاردو سائق ريد بول، في المركز الخامس بينما جاء زميله ماكس فيرستابن، المتوج بالسباق الإسباني عام 2016، في المركز الثاني عشر في التجربة الحرة الثالثة (الأخيرة).





وقبل السباق الإسباني، يتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 4 نقاط أمام فيتل، وذلك بعد أن حقق السائق البريطاني أول انتصار له في الموسم بالفوز بسباق أذربيجان قبل أسبوعين.





وسبق لهاميلتون الفوز بسباق إسبانيا مرتين، في عامي 2014 و2017، بينما توج فيتل به مرة واحدة كانت بسيارة ريد بول في 2011 .





وتكتسب التجارب الرسمية التأهيلية المقررة اليوم السبت، والتي تحدد مراكز الانطلاق في السباق، أهمية بالغة، نظرا لصعوبة التجاوز على مضمار كتالونيا ببرشلونة.





وانطلق فيتيل من المركز الأول 3 مرات هذا الموسم، لكنه لم يسبق له الانطلاق من المركز الأول بالسباق الإسباني، بينما انطلق هاميلتون من المركز الأول ببرشلونة 3 مرات سابقة، علما بأنه لم ينطلق من المركز الأول في الموسم الجاري سوى مرة واحدة سابقة.



