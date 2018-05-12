هل تناول القهوة والشاي في السحور يقلل من الصداع؟

يرجع السبب الرئيسي في الشعور بالصداع لدى مدمني الشاي والقهوة في نهار رمضان هو ما يسمى بأعراض الانسحاب نتيجة الامتناع عن الكافيين، ومن الممكن استمرار هذا الإحساس بالصداع حتى وقت الإفطار.





قد يؤثر تناول الشاي والقهوة في السحور على التقليل من الشعور بالصداع لأنه يمنع انسحاب الكافيين خلال فترة النهار، ولكن في الوقت نفسه تحتوي تلك المشروبات على الكافيين الذي يؤدي إلى فقدان الجسم الكثير من السوائل عن طريق التبول.





وبالتالي يفقد الجسم كميات من المياه ما قد يؤدي كذلك إلى الشعور بببعض الصداع، لذا من الأفضل الامتناع عن تناوله والتعويض عن ذلك بالمشروبات الطبيعية.





لذا يجب تناول هذه المشروبات باعتدال كونها غنية بالكثير من الفوائد الغذائية، ويعتبر الوقت الأمثل لتناول الكافيين هو قبل وجبة السحور بثلاث أو أربع ساعات مع الحرص على الحصول وجبة سحور صحية ومتوازنة.