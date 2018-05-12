نائب وزير الزراعة تشكر الحكومة: "مبتتأخرش علينا"



وأشارت "محرز"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على تنفيذ مشروع جديد بجنوب شرق منخفض القطارة يتضمن إنشاء 36 مزرعة متكاملة، و6 معامل تفريخ، ومصنع لإنتاج الأعلاف، ومجزر.



وأوضحت أن هذا المشروع سيوفر 2000 فرصة عمل، مؤكدة أن هذا المشروع يعد من المشروعات الضخمة، متوجهه بالشكر إلى الحكومة، قائلا: "بنشكر مجلس الوزراء مبيتأخرش علينا".



قالت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الداجنة، إن الدولة وضعت خطة لزيادة الاستثمار في قطاع الدواجن، بهدف زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل والتصدير للخارج.