أزمة جديدة لعبد الله السعيد ضد الأهلي

تورط عبد الله السعيد لاعب الأهلي المعار إلى كوبيون بالوسورا الفنلندي في أزمة جديدة مع إدارة النادي بعد قرار عرضه للبيع إثر توقيعه للزمالك.





وانتقد عبد الله السعيد سياسة مجلس الأهلي بالتعامل معه بطريقة بخلاف أحمد فتحي الذي لم تتخذ ضده أي موقف رغم أنه تفاوض مع الزمالك للانتقال إليه.





ويأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه المجلس كل الأصوات المطالبة بالعفو عنه وعودته إلى الأهلي بعد انتهاء إعارته لكوبيون بالوسورا.















