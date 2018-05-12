ياسمين علي تتخطى بـ"اتفائلوا بالخير" حاجز المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة (فيديو)

استطاعت أغنية "اتفائلوا بالخير" للنجمة الشابة ياسمين علي، الدخول في المنافسة على الأعلى مشاهدة لتترات المسلسلات الرمضانية حيث تخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، على طرحها من خلال شركتي أروما ستوديوز -تامر مرتضى- ويونايتد بروس ستوديوز - وليد صبري-.





"اتفائلوا بالخير"، هي الأغنية الدعائية وأغنية مقدمة مسلسلسهم الرمضاني الجديد "أمر واقع" والذي سيذاع عبر شبكة قنوات دي ام سي، وقنوات روتانا دراما و art حكايات والقاهرة والناس لعرض مسلسلهم الرمضاني "أمر واقع" ليصبح عدد القنوات التي تعرضه حتى الآن أربعة قنوات.





أغنية "اتفائلوا بالخير"، غناء ياسمين علي، وهي من مسلسل "أمر واقع"، ومن كلمات تامر حسين، وأ لحان عمرو مصطفى، و توزيع إلهامي دهيمة.





على صعيد آخر يواصل المخرج محمد اسامة تصوير حلقات المسلسل، وكانت الشركة قد طرحت مؤخرًا ملصقات اعلانية تسويقية لكل من ابطال مسلسلها الرمضاني الجديد "امر واقع" الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل.





كما طرحت الشركة الملصقات الإعلانية عبر الصفحة الرسمية للعمل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكانت الشركة قد استطاعت أن تحشد نخبة من النجوم لبطولة العمل الذي يكتبه الدكتور محمد رفعت، ويخرجه محمد أسامة.





ويشارك في بطولته كل من كريم فهمي ونجلاء بدر وريم مصطفى وأحمد وفيق ودينا فواد وأحمد فتحي وميدو عادل والفنانة ملك قورة ونهي عابدين ومحمود البزاوي ونيقولا معوض ، بالإضافة للنجم الكبير نبيل الحلفاوي.



