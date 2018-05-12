اعتراض قاذفات قنابل أمريكية قرب ساحل ألاسكا

اعترضت مقاتلتين أمريكيتين، قاذفتى قنابل روسيتين فى المجال الجوى الدولى قبالة ساحل ألاسكا، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم.





وقال المتحدث بإسم الجيش الكندى "أندريو هينيسى" فى بيان، إنّ قاذفات القنابل الروسية طراز تى يو-95 حلّقت بمنطقة محايدة فى اللمجال الدولى على بعد 200 ميل من الساحل الغربى لألاسكا، حيث رافقتها مقاتلتين من طراز اس ان اس -22 لمدة 40 دقيقة على مسافة 100 متر، ولم تدخل الطائرات الروسية المجال الجوى الأمريكى.