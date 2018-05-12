"الصحة": بدء تنفيذ نظام صحي إلكتروني متطور

أعلنت وزارة الصحة عن بدء تنفيذ المرحلة التجريبية الخاصة بتطبيق نظام صحي إلكتروني متطور وحديث، حيث بدأ التطبيق في ثلاث مستشفيات هي: مستشفى ينبع العام، ومستشفى البكيرية العام، ومستشفى النساء والولادة في الخرج؛ وذلك لمقارنتها وفق معايير محددة من وزارة الصحة.





وبيّنت "الصحة" أن آلية تطبيق النظام الصحي الإلكتروني ستتم في جميع مستشفيات المملكة على عدة مراحل. حسب صحيفة "سبق"





وأشارت "الصحة" إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق استراتيجية وزارة الصحة، وذلك ضمن برنامج التحول الوطني 2020 أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وبالتحديد فيما يخص تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خلال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لافتة إلى أن تطبيق نظام صحي إلكتروني متكامل لمرضى المستشفيات سيسهم بإذن الله في سهولة حفظ المعلومات واستخراجها والعمل على التقليل من الأخطاء الطبية، وكذلك ضمان تقديم الخدمة المناسبة للمرضى عن طريق الاستفادة من الموارد وتقليل هدرها.





وأضافت "الصحة" أنه سيتم تعميم النظام على جميع أقسام المستشفيات الطبية مثل: الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والتنويم وغيرها.





تجدر الإشارة إلى أن الصحة نفّذت مؤخراً مبادرة الصحة الإلكترونية، التي تعدّ إحدى مبادراتها الأربعين المندرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي ستعمل من خلالها على تحسين كفاءة وفاعلية الرعاية الصحية عبر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي؛ من أجل تزويد 70% من سكان المملكة بسجلات طبية رقمية موحدة بحلول عام 2020م.







