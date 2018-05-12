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في أول انتخابات برلمانية منذ هزيمة "داعش".. بغداد تنتخب والتنظيم يهدد

السبت 12/مايو/2018 - 01:49 م
في أول انتخابات برلمانية منذ هزيمة داعش.. بغداد تنتخب والتنظيم يهدد
الانتخابات العراقية
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سامح أحمد
 

الانتخابات التشريعية العراقية 2018 هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، التي من المقرر عدها في 12 مايو، 2018، لانتخاب 329 عضوًا في مجلس النواب العراقي والذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية.

 

هزيمة داعش في العراق

أعلنت قيادات التحالف الدولي، في بيان رسمي، الانتصار على تنظيم داعش، بعد أن خسر التنظيم 98 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها.

 

بدء الانتخابات

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين العراقيين في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ هزيمة تنظيم "داعش".

 

الانتخابات في الخارج

صوت أبناء الجالية العراقية بالخارج فى الانتخابات التشريعية لعام 2018، وذلك لانتخاب برلمان جديد يحدد هوية الحكومة المقبلة.


التحالفات

صادقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على 204 حزباً،[20] وكان الموعد النهائي لتسجيل الاحزاب 11 يناير، ويخوض تقريباً مجموع 6،904 مرشح للانتخابات يمثلون الأحزاب.

 تهديدات داعش

قبل الانتخابات خرج تسجيل صوتي قيل إنه للمتحدث باسم التنظيم أبوحسن المهاجر، هدد فيه الناخبين العراقيين من التوجه لصناديق الاقتراع.

 

الرد على داعش

رد المتحدثُ باسم القيادة العامة للعمليات المشتركة العراقية، على المتحدث باسم تنظيم "داعش"، وأعلن أن هناك خططاً تُرسَم لتأمينِ مراكز الاقتراع بشكل كامل، وتسبقها عمليات تفتيش ودهم وإلقاء قبض وتدمير ما تبقى "داعش".

 

احترازات أمنية

أعلن مصدر أمني، حظر تجوال بين المحافظات سيبدأ من الساعة الثانية عشر من ليل الجمعة حتى الساعة السابعة مساءً من يوم السبت، وحظر تجوال في بغداد يبدأ من الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة وينتهي عند الساعة الثانية عشر من يوم السبت.

 

وصدر أمر بإغلاق المنافذ الحدودية والمطارات من الساعة 12 مساء الجمعة ولغاية الساعة 12 من مساء السبت.

 

رفع حظر التجوال في جميع المحافظات

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قرارًا برفع حظر التجوال في جميع المحافظات، كما أصدر أمرًا يقضي بفتح المطارات العراقية أمام حركة الطيران بعد إغلاقها لتأمين الانتخابات البرلمانية.

 

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