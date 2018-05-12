قام اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بوضع حجر الأساس لإنشاء مشروع الحضانة النموذجية بفاقوس بتكلفة 3.9 مليون جنيه بحضور النائب علاء عبد النبي والنائب محمد كلوب والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية والمهندس حامد علي حامد وكيل وزارة الإسكان والمهندس محمد مدكور مستشار المحافظة للشئون الهندسية واللواء أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة فاقوس وعدداً من مديري المديريات الخدمية.





وأكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقيةـ أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مدارس ومنشأت تعليمية لتساهم في الإرتقاء بمنظومة التعليم وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب بإعتبارهم مستقبل الوطن وعموده الفقري لإحداث التنمية والبناء، مشيراً أن الهدف من إنشاء الحضانة الكشف عن قدرات ومهارات الأطفال في مرحلة مبكرة وتوفير بيئة تربوية نموذجية متميزة لتخريج أطفال متوازنين ذهنياً ونفسياً، استناداً إلى منهج تربوي متكامل لتنمية قدرات ومهارات الطفل.





شدد المحافظ، على الشركة المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال لتدخل الحضانة الخدمة العام الدراسي القادم وتستقبل الأطفال تمهيداً لتجهيزهم للمرحلة الإبتدائية.





ومنذ صباح اليوم يقوم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بجولة تفقدية داخل مركز ومدينة فاقوس لإفتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية والخدمية المقدمة لأبناء المدينة والمراكز المجاورة.