نصائح لتفادي الشعور بالصداع نهار رمضان

إليك عزيزي الرجل بعض من النصائح لتفادي الشعور بالصداع في نهار رمضان يلزم عليك اتباعها لتوفير لك الراحة التامة لصيام آمن صحي، ومن النصائح ما يلي:-





- تناول العصائر الطبيعية والألبان، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الكمية من الكافيين لن تمنع الإصابة بالصداع بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

- شرب من ستة إلى ثمانية أكواب من الماء والسوائل منذ ساعات الإفطار وحتى السحور، لضمان تزويد الجسم بالأملاح اللازمة التي تمنع الشعور بالصداع.

- تناول أنواع الشاي العشبية (مثل شاي البابونج أو الزنجبيل وغيرها)، التي تساعد على تهدئة أعراض الصداع في أوقات السحور.

- الامتناع عن شرب كوب من القهوة أو الشاي عند بدء الإفطار، لأنها تتسبب في إصدار أوامر للدماغ بفرز العصارة الهاضمة على معدة خاوية.

- تناول القهوة بعد الإفطار بساعتين على الأقل، ما يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، وموازنة معدل السكر في الجسم ما يقي الجسم من الإصابة بالصداع.

- تناول فنجان من القهوة في المساء لمدمنيها، ولكن يفضل أن تكون منزوعة الكافيين لتجنب الأرق.

- الحصول على قسطٍ كافِ من النوم، للتغلب على التعب والشعور بالصداع.

- عدم إهمال تناول وجبة السحور، وتناول الأطعمة الصحية والمفيدة خلالها لتمد الجسم بالطاقة اللازمة طوال ساعات النهار.