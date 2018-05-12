"جمعية خيرية للبدانة بالباحة".. مقترح من أمير المنطقة

في بادرة إنسانية قدّم أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فكرة تأسيس جمعية خيرية للبدانة، من شأنها نشر الوعي والتثقيف والوقوف إلى جانب من يعانون البدانة، ويواجهون تحديات حيال تخفيف أوزانهم، مما يضطرهم إلى إجراء عمليات ذات تكاليف مالية عالية.





جاء مقترح أمير منطقة الباحة في ظل متابعته لكثير من الحالات التي تعاني السمنة، ويكون الهدف من هذه الجمعيات الوقوف إلى جانب ذوي السمنة والبدانة؛ لتكون داعماً لهم في مواجهة بدانتهم. حسب صحيفة "سبق"





ولاقى اقتراح أمير المنطقة صدى واسعاً في الأوساط الطبية، وقبولاً واستحساناً كبيراً، خاصة أن الجمعية عند تأسيسها ستكون الأولى من نوعها على مستوى المملكة.



