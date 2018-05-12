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أودي توقف إنتاج موديل A6 C7 لهذا السبب!

السبت 12/مايو/2018 - 01:50 م
أودي توقف إنتاج موديل A6 C7 لهذا السبب!
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أوقفت شركة أودي إنتاج موديل A6 C7 عقب اتهامات بوجود برمجيات للتلاعب بالانبعاثات الضارة الحالي، وتشمل القائمة A6 وA7 سبورتباك.

كما تواجه أكثر من 60،000 تهديد الاستدعاء إذا تم التأكد من استخدام برمجيات التلاعب فيهم، كما تواجه أودي خطر التحقيقات الحكومية في الأمر.

وتدعي الاتهامات بأن أودي وضعت برمجيات خاصة لإبطاء استخدام سائل التنظيف AdBlue في آخر 2،400 كيلومتر من حياته، ما يعني ان السائقين لن يحتاجوا لإعادة ملئه مجددا أثناء صيانة السيارة، ويؤدي كل ذلك لانبعاثات أوكسيدات ضارة إضافية.

وحسب موقع "المربع نت" ليست أودي أول شركة ألمانية تواجه اتهامات بالتلاعب بسوائل AdBlue، حيث واجهت مرسيدس وفولكس فاجن اتهامات مماثلة في الماضي
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