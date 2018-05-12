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"مدني الجوف" يحذّر من شبه انعدام الرؤية بسبب الأتربة المُثارة

السبت 12/مايو/2018 - 01:48 م
مدني الجوف يحذّر من شبه انعدام الرؤية بسبب الأتربة المُثارة
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الفجر السعودي
 
حذّر "مدني الجوف" من أتربة مُثارة تتسبّب في شبه انعدام الرؤية على سكاكا تشمل "القريات وَدُومَة الجندل والأجزاء المجاورة".

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي: التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى أتربة مُثارة تتسبّب في شبه انعدام الرؤية، والحالة تبدأ من الساعة "١٠:٠٠" إلى الساعة "٢١:٠٠"من يوم السبت الموافق ٢٦-٨-١٤٣٩ هـ. حسب صحيفة "سبق"

وأضاف: الحالة الجوية على سكاكا تشمل "القريات وَدُومَة الجندل والأجزاء المجاورة"، وتصل سرعة الرياح السطحية إلى "٤٥ كم/س"؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

ودعا الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وأوصى مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة، بتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية، مشيراً إلى ضرورة أن يتوخى كِبار السن ومصابو الامراض التنفسية الحذر.

ولفت المتحدث إلى أهمية متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها، والدخول إلى الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.


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