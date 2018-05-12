استبعاد رونالدو وإيسكو وراموس وكارفخال من قائمة الريال أمام سيلتا فيجو

أعلن زين الدين زيدا، المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمباراة سيلتا فيجو مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

وعاد لقائمة ريال مدريد إيسكو، بعد تعافيه من الإصابة بينما غاب كريستيانو رونالدو، وداني كارفخال، لعدم تعافيهما من الإصابة وسيرجيو راموس وداني سيبايوس وماركوس يورنتي لأسباب فنية.

قائمة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

حراسة المرمى: كيلور نافاس، كيكو كاسيا، لوكا زيدان.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز، وأشرف حكيمي، ورافائيل فاران، وثيو هيرنانديز، ومارسيلو، وخيسوس فاييخو.

خط الوسط: وكاسيميرو، ولوكا مودريتش، وتوني كروس، وإيسكو، وماركو أسينسيو، وماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، وبورخا مايورال، وجاريث بيل، وكريم بنزيما.