مكرم محمد ردًا على استفتاء "روسيا اليوم" حول حلايب: تجاهل لكل الأعراف الدولية



وأشار "أحمد"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحياة"، اليوم السبت، إلى أن هدف روسيا اليوم لإجراء مثل هذا الاستفتاء في تلك الظروف العصيبة غير معلوم، خاصة وأنه معلوم للجميع أن حلايب أرض مصرية.



وثمن إجراء هيئة الاستعلامات تجاه هذا الأمر، بالإضافة إلى أن وزير الخارجية المصري رفض إجراء حوار صحفي مع وكالة روسيا اليوم، منوهًا بأنه لا بد أن يتم توجيه لوم شديد للوكالة على تصرفها.



واعتبر أن الموقف عبارة عن خطأ مهني، وتعامل سياسي، معقبا أنه لا يريد توسيع نطاق المشكلة، موضحًا أن المجلس يدرس مع هيئة الاستعلامات كيفية الرد المناسب على الوكالة الروسية.



قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن إجراء موقع روسيا اليوم استفتاءًا حول إن كانت حلايب مصرية أم سودانية، يعد إجراء غير عادي، وتجاهلا للأعراف الدولية.