مصرع "عشريني" إثر سقوط مركبته من كوبري بـ"قلوة الباحة"
السبت 12/مايو/2018 - 01:37 م
الفجر السعودي
تُوُفي شاب "عشريني"؛ جراء حادث انقلاب وقع على كوبري وادي سقامة بمحافظة قلوة، في ساعة متأخرة من مساء أمس.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني: البلاغ ورد في الساعة 00:06 من صباح اليوم السبت، وعندما وصلت الفرقة الإسعافية للموقع اتضح أن المركبة استقرت في الوادي بعد سقوطها من الكوبري. وفق صحيفة "سبق"
وأضاف: الحادث أسفر عن مصرع شاب في العقد الثالث من العمر، وتم التأكد من وفاته بعدما كشفت عليه الفرقة الإسعافية.