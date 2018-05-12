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إزالة تعديات على مساحة 70 فدان بسوهاج (صور)

السبت 12/مايو/2018 - 01:37 م
إزالة تعديات على مساحة 70 فدان بسوهاج (صور)
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أبورية حسين
 
قاد عدلى أبوعقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، حملة لازالة التعديات الواقعة على مساحة 70 فدان أراضى أملاك دولة بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا.

وأوضح أبوعقيل، أن الحملة تمت بمشاركة معدات وعمال الوحدة المحلية، ومدير المنطقة الصناعية، ومديرى إدارات الأملاك والتفتيش المالى والادارى ونواب رئيس الوحدة المحلية، وبتامين من قوات الشرطة بقيادة اللواء على الكاشف مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال، ومامور مركز طهطا، وتمكنت الحملة من ازالة تعديات على مساحة 70 فدان تابعة للمنطقة الصناعية بغرب طهطا.

وأكد على استمرار تلك الحملات بنطاق مركز طهطا تنفيذًا لتوجيهات محافظ الاقليم بازالة جميع التعديات على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وأملاك الرى، وذلك في إطار خطة لتنفيذ القيادة السياسية ومجلس الوزراء بالتصدى لظاهرة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والحفاظ عليها.
إزالة تعديات على مساحة 70 فدان بسوهاج (صور)
إزالة تعديات على مساحة 70 فدان بسوهاج (صور)
المزيد عن: سوهاج تعديات أراضي اخبار مصر
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