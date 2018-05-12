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محافظ الشرقية يضع حجر الأساس لمكتبة مصر العامة بفاقوس

السبت 12/مايو/2018 - 01:36 م
محافظ الشرقية يضع حجر الأساس لمكتبة مصر العامة بفاقوس
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قام اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بوضع حجر الأساس لإنشاء مكتبة مصر العامة بمدينة فاقوس بتكلفة 16 مليون جنيه بحضور السفير رضا الطيفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة وذلك في إطار جولته بمركز ومدينة فاقوس لإفتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية والخدمية والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

إستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس حامد علي حامد وكيل وزارة الإسكان  موضحًا أن إجمالي المساحة المخصصة لمشروع مكتبة مصر العامة وقاعة مناسبات 650 متر لتضم بدروم وجراجات ودور أرضي وقاعة مناسبات لخدمة أهالي المدينة والدور الثالث والرابع مكتبة لتمثل منارة تثقيفية وتعليمية لأهالي مركز ومدينة فاقوس مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من التصميمات والرسومات الهندسية اللازمة لإنشاء المكتبة وذلك بالتنسيق مع صندوق مكتبات مصر العامة.

وأوضح محافظ الشرقية أن الهدف من إنشاء مكتبة مصر العامة تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الإجتماعية لتنمية معارفهم والإستفادة من المواد الثقافية المتاحة بالمكتبة، وإتاحة أوعية معلومات (الكتب، المجلات، المواد السمع بصرية مثل الفيديو وغيرها) تواكب الإهتمام بالتعليم الذاتي، بالإضافة إلى فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية، التعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للإرتقاء بمهارات إستخدام الحاسب الآلي والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.

رافق المحافظ النائب علاء عبد النبي والنائب محمد كلوب عضوا مجلس النواب عن مركز فاقوس واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمهندس محمد مدكور مستشار المحافظة للشئون الهندسية واللواء أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة فاقوس وعددًا من مديري المديريات الخدمية.
محافظ الشرقية يضع حجر الأساس لمكتبة مصر العامة بفاقوس
محافظ الشرقية يضع حجر الأساس لمكتبة مصر العامة بفاقوس
محافظ الشرقية يضع حجر الأساس لمكتبة مصر العامة بفاقوس
محافظ الشرقية يضع حجر الأساس لمكتبة مصر العامة بفاقوس
محافظ الشرقية يضع حجر الأساس لمكتبة مصر العامة بفاقوس
محافظ الشرقية يضع حجر الأساس لمكتبة مصر العامة بفاقوس
المزيد عن: مكتبة مصر العامة مصر محافظة الشرقية
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