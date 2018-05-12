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سعر الريال السعودى الآن في السوق السوداء

السبت 12/مايو/2018 - 12:34 م
سعر الريال السعودى الآن في السوق السوداء
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استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 12-5-2018، مسجلاً في البنك المركزي المصري نحو 4.72 جنيه للشراء، و4.75 جنيه للبيع.

وسجل الريال، 4.71 جنيها للشراء، 4.73 جنيها للبيع في بنك مصر، وعند مستوى 4.70 جنيها للشراء، 4.75 جنيها للبيع في بنك القاهرة.

وبلغ سعر العملة السعودية 4.65 جنيها للشراء، 4.80 جنيها للبيع في بنك البركة، أما في البنك العربي الافريقي 4.69 جنيها للشراء، 4.74 جنيها للبيع.

وسجل متوسط سعر الريال السعودى في السوق السوداء اليوم نحو 4.78 جنيها للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 4.80 جنيها، فيما سجل سعر الريال في البنك الأهلى المصري نحو  4.7 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع.

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