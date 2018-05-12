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مجلس الزمالك يحضر بالكامل مباراة سموحة

السبت 12/مايو/2018 - 12:44 م
مجلس الزمالك يحضر بالكامل مباراة سموحة
الزمالك وسموحة
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هاني عصام
 
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور على السفر إلى برج العرب بالإسكندرية؛ من أجل مؤازرة الفريق الأول أمام سموحة، في نهائي كأس مصر.

وتقام المباراة الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب، بين الزمالك وسموحة، حيث صعد الأول على حساب الإسماعيلي والثاني على حساب الأسيوطي.

وتقرر أن يدخل الزمالك في معسكر مغلق غدًا الأحد في الإسكندرية قبل المباراة بـ48 ساعة، على أن يسافر المجلس قبل اللقاء بساعات.

ورصد مجلس الإدارة مكافآت خاصة للاعبين حال التتويج بالبطولة، بجانب 50 رحلة عمرة من أحد رجال الأعمال في السعودية.

المزيد عن: مرتضى منصور كاس مصر سموحة الزمالك الدوري المصري
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