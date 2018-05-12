في رمضان.. نصائح يجب أن تتبعها الحامل أثناء الصيام
السبت 12/مايو/2018 - 12:44 م
هناك بعض الأساسيات التي يجب أن تتبعها المرأة الحامل أثناء الصيام وتتلخص في الآتي:
١- الإهتمام بالسوائل والأطعمة المتنوعة أثناء الإفطار والسحور.
٢ - إختيار الأطعمة التي تستهلك الطاقة ببطء كالتمر مثلا.
٣- الابتعاد عن السكريات التي ترفع السكر في الدم بسرعة وبالتالى ستنخفض بسرعة فتشعر بالاعياء والاغماء.
٤- تناول البروتينات بنسبة جيدة حيث أنها تساعد على نمو الجنين.
٥- تناول البيض والإكثار من السوائل في الليل حتى لا تصاب المرأة بالجفاف.
٦- عدم المشي أو بذل أي مجهود عالى أثناء فترة الصيام.
النظام الغذائي
السحور
كوب حليب قليل الدسم + كوب زبادى لايت مضاف إليه ملعقة عسل نحل + نصف رغيف اسمر+ بيضة مسلوقة وقطعة جبنة قريش + جزر أو خيار أو خضار.
الفطور
عبارة عن طبق شوربة + طبق فاكهة مشكلة.
وبعد ساعة يتم تناول ٤ ملاعق أرز + ربع فرخة + طبق خضار.
أو تناول السمك بالصلصة والخضار + ٤ ملاعق أرز.
أو فراخ بالفرن مع الخضار والصوص الأبيض + ٤ ملاعق معكرونة مسلوقة.
أو قطعتين من اللحم المسلوق أو المشوى ويستبدل ب٤ صوابع من الكفتة و٤ ملاعق أرز وخضار وسلطة خضراء.
ويتم تناول العصائر الفريش والماء بين فترة السحور والإفطار ويمكن تناول السمبوسة بالسبانخ أو اللحمة المفرومة وقطعة صغيرة من البسبوسة أو الكنافة أو الجلاش مرة كل ٣ ايام.
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