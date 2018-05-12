في رمضان.. نصائح يجب أن تتبعها الحامل أثناء الصيام

هناك بعض الأساسيات التي يجب أن تتبعها المرأة الحامل أثناء الصيام وتتلخص في الآتي:

١- الإهتمام بالسوائل والأطعمة المتنوعة أثناء الإفطار والسحور.

٢ - إختيار الأطعمة التي تستهلك الطاقة ببطء كالتمر مثلا.

٣- الابتعاد عن السكريات التي ترفع السكر في الدم بسرعة وبالتالى ستنخفض بسرعة فتشعر بالاعياء والاغماء.

٤- تناول البروتينات بنسبة جيدة حيث أنها تساعد على نمو الجنين.

٥- تناول البيض والإكثار من السوائل في الليل حتى لا تصاب المرأة بالجفاف.

٦- عدم المشي أو بذل أي مجهود عالى أثناء فترة الصيام.

النظام الغذائي

السحور

كوب حليب قليل الدسم + كوب زبادى لايت مضاف إليه ملعقة عسل نحل + نصف رغيف اسمر+ بيضة مسلوقة وقطعة جبنة قريش + جزر أو خيار أو خضار.





الفطور

عبارة عن طبق شوربة + طبق فاكهة مشكلة.

وبعد ساعة يتم تناول ٤ ملاعق أرز + ربع فرخة + طبق خضار.

أو تناول السمك بالصلصة والخضار + ٤ ملاعق أرز.

أو فراخ بالفرن مع الخضار والصوص الأبيض + ٤ ملاعق معكرونة مسلوقة.

أو قطعتين من اللحم المسلوق أو المشوى ويستبدل ب٤ صوابع من الكفتة و٤ ملاعق أرز وخضار وسلطة خضراء.



