فاطمه خصيف بطله الامارات تفوز بذهبيه آسيا باليابان





أشاد اللواء ناصر الرزوقي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ورئيس الوفد الإماراتي في بطوله آسيا بما حققته بطله الإمارات العربية المتحدة اللاعبه الصاعدة الواعده فاطمة خصيف بالانجاز الطيب الذي حققته بالفوز بالميدالية الذهبية.





وفازت فاطمة بالميدالية الذهبية في الكومتيه في وزن تحت 54 ك في بطوله اسيا للناشئات واستطاعت البطلة الصعود ببلدها الي المركز الخامس في الترتيب العام بين منتخبات آسيا بعد تفوقها علي كافه بطلات اسيا.





كما أشاد المهندس حميد شامس الزرعوني آمين عام الاتحاد العربي للكاراتيه بهذا الإنجاز البطلة فاطمه خصيف وقال إن بعثه الإمارات باليابان ستحتفل بالبطولة اليوم في اوكيناوا.



