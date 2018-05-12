قوات المقاومة اليمنية تحرر منطقة الوازعية غربي تعز بالكامل

قامت قوات المقاومة اليمنية، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، بتحرير منطقة الوازعية غربي تعز بالكامل، نقلا عن شبكة "24لايف".



ويذكر أن سيطرت القوات الحكومية، مساء الجمعة، على معسكر العمري الاستراتيجي غربي محافظة تعز، من قبضة المسلحين الحوثيين.



وكانت القوات الحكومية أعلنت قبل أيام عملية عسكرية جديدة في جبهة الساحل الغربي لليمن، بدعم عسكري من القوات الإماراتية، وتهدف العملية إلى تحرير مناطق غرب تعز، والتقدم نحو مدينة الحديدة.