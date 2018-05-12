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هكذا يتم تخزين الياميش والمكسرات استعدادًا لرمضان

السبت 12/مايو/2018 - 12:38 م
هكذا يتم تخزين الياميش والمكسرات استعدادًا لرمضان
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لا يخلو الياميش والمكسرات الفواكه المجففة من أي منزل في شهر رمضان الكريم، لذا تعرفي على أسهل الطرق لتخزينهم استعدادًا لرمضان:-
 
الفواكه المجففة:
لا تحفظيها في مكان معرض لحرارة الشمس المباشرة.
احفظيها فى حاويات محكمة الإغلاق - أكياس بلاستيكية بالسوستة – برطمانات زجاجية محكمة الغلق. 
درجة حرارة الغرفة المثالى لا يزيد على 20 درجة مئوية.
أيضاً من الممكن تجميد الياميش في الفريزر بعد وضعه في حاويات محكمة الغلق. 
مدة التخزين تصل إلى 12 شهراً على الأقل.

المكسرات:
تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الزيوت، وذلك يجعل طعمها يتغير وتكون سريعة التلف. 
من الممكن الاحتفاظ بالمكسرات في أكياس محكمة الغلق، فى غرفة عادية لمدة لا تزيد عن شهر. 
احفظيها في الثلاجة لمدة لا تزيد عن 4 أشهر.
أيضاً بعد مرور شهر يمكنك تخزينها في الفريزر لمدة تزيد عن الشهر.
عند استخدام المكسرات المجمدة، يمكنك ضعى المكسرات على صاج الخبز في فرن عالي الحرارة لمدة 10 دقائق، لتجعليها مثل الطازجة، أو وضعها فى فوعا الميكرويف لمدة تتراوح من دقيقة إلى دقيقة ونصف.
عند استخدامك أو تقديمك للمكسرات بعد التخزين تذوقيها قبل الاستخدام لضمان صلاحيتها.
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