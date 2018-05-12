ماليزيا: الإفراج عن السياسى أنور إبراهيم الثلاثاء المقبل

قالت نور العزة ابنة السياسى الماليزى المسجون أنور إبراهيم لرويترز، اليوم السبت، إن السلطات ستفرج عن والدها يوم الثلاثاء.

وكان مهاتير محمد رئيس الوزراء المنتخب حديثا قال إن كل الجهود تبذل للإفراج عن أنور فورا واستصدار عفو ملكى شامل عنه من سلطان البلاد.

وردا على سؤال عبر رسالة نصية عما إذا كانت تستطيع تأكيد إطلاق سراح والدها يوم الثلاثاء، قالت نور العزة "نعم"، وسجن أنور عام 2015 بتهمة اللواط التى قال هو ومؤيدوه إن لها دوافع سياسية.