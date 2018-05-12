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منذر رياحنة يبكي على الهواء وهذه رسالته إلى والدته (فيديو)

السبت 12/مايو/2018 - 12:28 م
منذر رياحنة يبكي على الهواء وهذه رسالته إلى والدته (فيديو)
منذر رياحنة
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الفجر الفني
 
لم يتمال الفنان الأردني منذر رياحنة، نفسه خلال ظهوره على الهواء، في برنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية "dmc"، وذلك بسبب اتصال هاتفي من والدته.

وقالت الحاجة أم فادي، والدة الفنان الأردني: "كل المصريين إخوات منذر، وأهنيء الجميع بشهر رمضان"، فيما رد عليها "رياحنة": "شكرًا ماما، أسبوع هكون عندك وحشتيني". 

وأضاف أسامة كمال: "منذر عزمني آجي الأردن، وهفطر عندِك في رمضان". 

وتابع رياحنة: "ربنا يحمي ماما، ربتنا وإحنا 8 أيتام، وأي حاجة بتحصل من نجاح بدعواتها، وحشتني بجد، وبقالي فترة مش شايفها". 
المزيد عن: والدة منذر رياحنة منذر رياحنة الفنان منذر رياحنة
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