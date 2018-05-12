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للحصول على الوزن المطلوب.. إليكم السعرات الحرارية لعصائر وياميش وحلويات رمضان

السبت 12/مايو/2018 - 12:15 م
للحصول على الوزن المطلوب.. إليكم السعرات الحرارية لعصائر وياميش وحلويات رمضان
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في محاولة منهن للمحافظة على أوزانهن في رمضان، يسعون جاهدين لتقليل السعرات الحرارية والوصول للوزن المطلوب خلال شهر رمضان الكريم، لذا عزيزاتي السيدات نقدم لكن السعرات الحارية الموجودة في جميع انواع المكسرات للمحافظة على رشاقتكن طوال الشهر الكريم:-

أولًا الياميش
السعرات المدرجة هي لكل 100 جم ما عدا التمر والقراصيا فهذه سعرات الحبة الواحدة

التمر (حبة واحدة)
26 سعر حراري
عين جمل
600
تين
288
لوز
209
قراصيا (حبة)
20
فستق
357
مشمش
169
بندق
600
زبيب
109
كاجو
589
جوز الهند
357
جوز الهند مبشور
210

ثانيًا الحلويات الشرقية
السعرات المدرجة هي لكل 100 جم

كنافة بالجبنة
360
قطايف بالجبنة مقلية
350
كنافة بالقشطة
345
قطايف بالجبنة مشوية
260
عثمانلية
370
قطايف بالجوز مقلية
340
هريسة أو بسبوسة باللوز
530
قطايف بالجوز مشوية
250
هريسة أو بسبوسة بالفستق
520
قطائف بالقشطة مقلية
545
بقلاوة بالفستق
540
قطائف عصافيري
200
عوامة
390

ثالثًا العصائر
السعرات المبينة للكوب الواحد 250 مل (مج)، ولكن تعتمد العصائر على كمية السكر التي تضعينها أيضًا على العصير.

التمر الهندي
300
قمر الدين
260
الخروب
200
العرقسوس
100
الكركديه
60

رابعًا كعك العيد
السعرات المبينة لكل 100 جم

كعك بالمكسرات
500
معمول بالعجوة
360
كعك بالملبن أو العجمية
600
غريبة
540
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