للحصول على الوزن المطلوب.. إليكم السعرات الحرارية لعصائر وياميش وحلويات رمضان

في محاولة منهن للمحافظة على أوزانهن في رمضان، يسعون جاهدين لتقليل السعرات الحرارية والوصول للوزن المطلوب خلال شهر رمضان الكريم، لذا عزيزاتي السيدات نقدم لكن السعرات الحارية الموجودة في جميع انواع المكسرات للمحافظة على رشاقتكن طوال الشهر الكريم:-





أولًا الياميش

السعرات المدرجة هي لكل 100 جم ما عدا التمر والقراصيا فهذه سعرات الحبة الواحدة





التمر (حبة واحدة) 26 سعر حراري عين جمل 600