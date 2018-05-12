ليلة البحث عن الفائز بلقب The Voice.. دموع وآهات وسعادة المشتركين وMBC الرابح الأول (صور)

في ليلة استثنائية تختتم مساء اليوم السبت 12 مايو فاعليات الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الأضخم فى الشرق الأوسط The Voice، والمذاع على شاشة الـMBC وMBC مصر، في منافسة عربية قوية تجمع الكويت وتونس والمغرب والعرق بعد رحيل المشاركين المصريين واللبنانيين.

تسدل ستار هذا الموسم فى أجواء ستجتمع فيها دموع الفرح والانتصار للفائز، ودموع وفرح الخاسرين سعادة أيضًا، باعتبار أن الخروج من منافسات البرنامج في المرحلة النهائية فوز كبير فى تعريف جميع الخاسرين للجمهور، بل أن هناك مواهب شابة خرجت من هذه البرامج خاسرة ولكنها تمتعت بشهرة لم يصل لها من فاز باللقب نفسه، للقاعدة الجماهيرية الكبرى التي تحققها شبكة قنوات الـMBC لمتسابقيها وشعبيتهم الكبرى داخل جميع أراضي الوطن العربي.

وقبل ساعات قليلة من إعلان لجنة التحكيم المكونة من "النجمة أحلام، والنجم عاصي الحلاني، والنجمة إليسا، والمطرب محمد حماقي"، اسم الفائز، يرصد "الفجر الفني" أبرز التفاصيل التي تخص المتسابقين الذين تأهلوا للمرحلة النهائية من البرنامج:









الكويتي يوسف السلطان

- شارك في The Voice بعد تجاوزه الـ30 عامًا وضمه عاصي الحلاني لفريقه.

- اختار عاصي الحلاني لخبرته طيلة 4 مواسم سابقة فى The Voice.

- يتواجد داخل الوسط الفني منذ 14 عامًا خلال أغنياته بالتركية وأغاني الفنان الشهير ابراهيم تاتلسيس.

- يغني العربية والتركية والأسبانية والبرتغالية وغيرهم ولا يريد حصر نفسه بالأغنية الخليجية.

- لم يدرس المزيكا ولكنه تعلمها عن طريق الممارسة والموهبة.

- شارك في برنامج مسابقات غنائية منذ 15 عاما ولكنه انسحب منه سريعًا.

- أصدر أول أغنية له عام 2009.

- قام بالغناء لصالح إذاعة دولة الكويت.

- يريد لفت أنظار جمهوره من خلال ارتداءه قبعة وارتداء لباس معين حتى يحفظ الجمهور شكله.

- قرر أنه سيُحضر سريعًا لألبومه الأول مع فرقته عقب فوزه بالبرنامج وعودته للكويت.





العراقية دموع

- من فريق أحلام.

- بدأت موهبتها فى الظهور فى سن الـ9 أعوام عندما كانت تغني لنجوى كرم وتألقت بموهبتها في عمر الـ13 سنة عندما غنت فى حفل زفاف أغنية لشيرين عبدالوهاب.

- اشتركت فى The Voice عن طريق الصدفة.

- بكت على المسرح بعد سماعها جملة أحلام أنه لم يمر صوت بحجم صوتها منذ 25 عامًا.

- من مطربينها المفضلين أحلام وأصالة والراحلة ذكرى وليلى غفران وفلة الجزائرية.

- تحب الاستماع وأداء الأغنيات المصرية واللبنانيّة، ولكنها تميزت في اللون العراقي.

- أعترفت للجميع بأنها لا تنظر لأحلام أثناء غنائها على المسرح لأنها تشعرها بالتوتر والخوف.

- تتمنى الاستمرار على الساحة الفنية بعد البرنامج وتقديم حفلات حتى اذا خسرت اللقب.





التونسية هالة مالكي

- من فريق إليسا.

- بدأت حياتها الفنية قبل 20 عامًا ثم تزوجت وابتعدت عن الوسط الفني 8 سنوات عاشت فيهم في أمريكا رفقة زوجها.

- تغني وتمثل وانضمت لمعهد الموسيقي في تونس لمدة 6 سنوات حتى البكالوريا".

- في عمر 17 عامًا شاركت في أول برنامج مواهب في تونس، وتابعت من خلال برامج أخرى خلال الأعوام التالية من 1998 حتى 2001.

- لها أغانٍ معروفه أولها "حكم الزمان" في العام 2001، تبعها حفلات موشحات في شهر رمضان 2002، ثم أغنية ثانية عام 2003 بعنوان "بغير عليك"، إضافة إلى مشاركتها في المهرجانات والحفلات حتى العام 2010، وكانت آخرها في قرطاج".

- كانت تنوي المشاركة في الموسم الأول من The Voice لكنها كانت قد انتقلت للإقامة في أميركا.

- قررت العودة للوسط الفني من جديد بمشاركتها فى The Voice هذا العام.

- أكدت أنها تنتظر الفوز بالقب الرابع من البرنامج "بلهفة".

- ترى أن إليسا هي صاحبة الفضل عليها لاستمرارها فى البرنامج بعدما ضمتها لفريقها.

- تؤكد أن ما منحه له البرنامج حتى الآن غير كافٍ لاستكمال طريقها الفني.

- ستواصل عملها بالفن حتى بعد خسارتها للقب.





المغربي عصام سرحان

- من فريق محمد حماقي.

- أشاد به المدربين الأربعة والتفتوا له بعد أن صوتوا له ليختار حماقي.

- مثله الأعلى صباح فخري.

- دخل معهد الموسيقى وكان يغني بالأسبانية ليضيف لموهبته وحصل على الدراسات العليا.

- يجيد الغناء باللون الأندلسي والتي لا يتقنها أى شخص آخر غير كل من يغني بها وهذه نقطة تميزه.

-شعبيته كانت محدودة بالمغرب ولم أكن معروفاً خارج دائرة أصدقاءه ومعارفه.

- يعترف أن The Voice أعطاه شهرة واسعة.

يذكر أن الحلقة الختامية من The Voice ستعرض على شاشتي MBC وMBC مصر في تمام الساعة 8.30 مساءً، وتعاد 12.30 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.



