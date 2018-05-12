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محمد الجمال مديرا فنيا لعرب الرمل في القسم الثالث

السبت 12/مايو/2018 - 12:29 م
محمد الجمال مديرا فنيا لعرب الرمل في القسم الثالث
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مصطفي الجندي
 

قرر مجلس إدارة نادي عرب الرمل إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد من دوري القسم الثالث إلى محمد الجمال مدرب عرب الرمل السابق خلفاً لعبد الحميد ندا.

ويضم الجهاز المعاون للجمال في قيادة عرب الرمل شريف رضا مدرب عام، وسيد الإمام مدرب مساعد، ومحروس عبد السميع مدرب حراس مرمى، وإيهاب قاعود إداري، وعبد الله مأمون مشرف عام.

وسبق لمجلس إدارة عرب الرمل الإتفاق مع أحمد عبد الرؤوف مدرب بنها ليتولى المهمة قبل أن يتراجع مسؤولو عرب الرمل ويتم إسناد المهمة للجمال.

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