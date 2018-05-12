ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الرقاب: حالة من الاحتقان والتوتر

السبت 12/مايو/2018 - 12:28 م
الرقاب: حالة من الاحتقان والتوتر
الرقاب
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
تشهد منذ صباح اليوم مدينة الرقاب حالة من الاحتقان والتوتر على إثر "الاعتداء الذي تعرض له أحد ابناء المنطقة من طرف عون أمن".

ويذكر ان الشاب الذي تعرض الى الاعتداء وفق الشروق أون لاين, هو سائق لشاحنة مخصصة لنقل العاملات في القطاع الفلاحي.

وقد تجمع عدد هام من الاهالي وشباب المنطقة وعدد من العاملات في القطاع الفلاحي وسط المدينة وطالبوا بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المعتدي.
المزيد عن: خبرعاجل تونس الرقاب اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
20:00
-
نهضة بركان
حسنية أكادير
-
x
20:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
20:00
-
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
20:00
-
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
-
x
15:00
-
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
لايبزيج
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
شتوتجارت
هوفنهايم
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
-
x
18:00
-
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 12:50:07 PM