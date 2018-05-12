تشهد منذ صباح اليوم مدينة الرقاب حالة من الاحتقان والتوتر على إثر "الاعتداء الذي تعرض له أحد ابناء المنطقة من طرف عون أمن".





ويذكر ان الشاب الذي تعرض الى الاعتداء وفق الشروق أون لاين, هو سائق لشاحنة مخصصة لنقل العاملات في القطاع الفلاحي.



