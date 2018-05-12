الرقاب: حالة من الاحتقان والتوتر
السبت 12/مايو/2018 - 12:28 م
محمد وليد الجموسي
تشهد منذ صباح اليوم مدينة الرقاب حالة من الاحتقان والتوتر على إثر "الاعتداء الذي تعرض له أحد ابناء المنطقة من طرف عون أمن".
ويذكر ان الشاب الذي تعرض الى الاعتداء وفق الشروق أون لاين, هو سائق لشاحنة مخصصة لنقل العاملات في القطاع الفلاحي.
وقد تجمع عدد هام من الاهالي وشباب المنطقة وعدد من العاملات في القطاع الفلاحي وسط المدينة وطالبوا بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المعتدي.
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