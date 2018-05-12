ركاب بمحطة المرج يقفزون فوق الماكينات رفضا لارتفاع أسعار التذاكر (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر العديد من ركاب المترو بإحدى المحطات، يقفزون فوق ماكينات المترو، ردا على ارتفاع أسعار تذاكر المترو التي تم تطبيقها أمس الجمعة.





ووفقا للفيديو المتداول، يظهر العديد من الركاب في محطة المرج، وهم يقفزون من فوق الماكينات، ويرفضون قطع التذاكر ، وهو ما تكرر في محطة مترو حلوان، وفقا لما ذكره النشطاء.





كانت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قررت تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، وذلك ابتداءً من صباح أمس الجمعة، على أن تصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ5 جنيهات وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ7 جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشا.



