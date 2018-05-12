ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بالفيديو.. تصرف مرعب لقرش ضخم لحظة اصطياده

السبت 12/مايو/2018 - 12:15 م
بالفيديو.. تصرف مرعب لقرش ضخم لحظة اصطياده
طباعة
 
أظهر فيديو علي موقع اليوتيوب لحظة اصطياد مجموعة من الصيادين قرش ضخم، يصل طوله نحو 8 أقدام، ووزنه يبلغ 300 هكتار، ينتمي لنوع يدعى "porbeagle"، وذلك على ساحل ديفون ببريطانيا، وظهرت نظرات عينيه وكأنه يتوعد لهم.

يعد هذا النوع من الأسماك متوحشًا للغاية، ولكن مظهره يبدو جميلًا ومألوف للإنسان، فهو يعيش في المياه البحرية الباردة والمعتدلة في شمال المحيط الأطلسي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الصيادون:"السمكة تبدو جميلة للغاية واصطيادها يعد أكبر حدث قمنا به هذا العام، أما العام الماضي فقد تم اصطياد ثلاثة أسماك قرش يزنون 238 رطل، و392 رطلًا و500 رطل، قبالة ساحل ديفون وكورنوال".

المزيد عن: منوعات قرش ضخم فيديو سمكة جميلة تصرف مرعب اصطياد قرش
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
20:00
-
نهضة بركان
حسنية أكادير
-
x
20:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
20:00
-
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
20:00
-
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
-
x
15:00
-
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
لايبزيج
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
شتوتجارت
هوفنهايم
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
-
x
18:00
-
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 12:50:07 PM