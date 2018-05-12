بالفيديو.. تصرف مرعب لقرش ضخم لحظة اصطياده





أظهر فيديو علي موقع اليوتيوب لحظة اصطياد مجموعة من الصيادين قرش ضخم، يصل طوله نحو 8 أقدام، ووزنه يبلغ 300 هكتار، ينتمي لنوع يدعى "porbeagle"، وذلك على ساحل ديفون ببريطانيا، وظهرت نظرات عينيه وكأنه يتوعد لهم.يعد هذا النوع من الأسماك متوحشًا للغاية، ولكن مظهره يبدو جميلًا ومألوف للإنسان، فهو يعيش في المياه البحرية الباردة والمعتدلة في شمال المحيط الأطلسي.ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الصيادون:"السمكة تبدو جميلة للغاية واصطيادها يعد أكبر حدث قمنا به هذا العام، أما العام الماضي فقد تم اصطياد ثلاثة أسماك قرش يزنون 238 رطل، و392 رطلًا و500 رطل، قبالة ساحل ديفون وكورنوال".