"التعليم" تجري خطة إخلاء بالمدرسة التجارية بنات بالسيدة زينب (صور)

صرح الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه حرصًا من الوزارة على عمل خطة لتوعية أعضاء لجنة النظام والمراقبة بمواجهة الأزمات والحالات الطارئة سواء بالاستعدادات الأمنية أو التحضير لها، مع سيناريو التعامل مع اشتباه وجود مواد متفجرة وبالتعاون مع قطاع الأزمات والكوارث بمركز المعلومات بمجلس رئاسة الوزراء، تم تنفيذ سيناريو إخلاء بالمدرسة الثانوية التجارية بنات التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية.





بحضور أحمد خضر المشرف العام على إدارة الأزمات، وأحمد أمين نصار مدير إدارة المنشآت بالوزارة، وعوني رفاعي رئيس كنترول ثلاث سنوات تعليم فني، ومصطفى إسماعيل رئيس كنترول خمس سنوات تعليم فني، وفريق من أمن المنشآت والحراسات بالوزارة وهم: (أحمد حسن عبد الحليم، ومحمد عبد العاطي، وعز الدين كامل عبد الرسول، وأحمد حسن عبد الحليم).





كما شارك في تنفيذ الخطة الدكتور ممدوح أبو ريه مسئول الكوارث والأزمات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وفريق المفرقعات والهلال الأحمر المصرى والإسعاف والحماية المدنية؛ لتدريب العاملين بلجنة النظام و المراقبة على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث، والمفرقعات.





وأوضح خضر أن فريق العمل بدأ بالإجتماع مع مدير الكنترول والمعلمين لعمل سيناريو للخطة المقترحة بعد دراسة المكان ومعرفة عدد العاملين به ومنافذ الهروب وعدد السلالم والبوابات وتوافر أجهزة الإطفاء، مضيفًا أن فريق العمل قام بعقد مجموعة من المحاضرات داخل غرف العمل على مدار عدة أيام تم فيها توعية العاملين بأخطار الحريق، وطرق التعامل معه، وأهمية دور رجال الأمن فى هذه المواقف، ورجال الإطفاء و رجال المفرقعات.





كما تم توزيع لوحات إرشادية بالتليفونات الهامة ومنافذ الهروب بالمدرسة، مؤكدًا على ضرورة أن تتضمن خطة الإخلاء والطوارئ فى المدرسة طريقتين على الأقل للخروج الآمن من القاعات والغرف، وأن يتدرب عليها العاملون بلجنة المراقبة.





وأشار خضر إلى أنه تم تكليف مسئول للأمن بالمدرسة ومهمته التنسيق مع أجهزة الأمن المحيطة؛ لضمان سرعة التصرف فى الوقت المناسب، كما تم إمداد المدرسة بدليل تأمين المدارس مع دليل مقاومة الحريق والمتفجرات.



