6 رسائل قوية من وزير النقل بعد زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.. تعرف عليهم





عدة رسائل وجهها الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق خلال الفترة الماضية، بحد أدنى 3 جنيهات وأقصى 7 جنيهات، وفقًا لنظام تقسيم المحطات.





وكانت وزارة النقل، ممثلة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قررت تغيير منظومة ادارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، وذلك ابتداءً من صباح الغد الجمعة الموافق 11/5/2018.

على أن تصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ خمس جنيهات وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشا.





سعر التذكرة.. الأرخص في مصر

بعد قرار رفع أسعار التذاكر مباشرة، قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن تكلفة تذكرة المترو فى الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى 2.5 دولار أى ما يعادل 35.2 جنيه، بينما ثمن التذكرة فى مصر 3 جنيهات تقريبا.





وأضاف "عرفات" أنه وفقا لتوجه القيادة السياسية تعمل الحكومة على الاستثمار فى البشر بدلا من البحث عن العائد الاستثمارى المادي، لافتا إلى أن سعر تذكرة المترو فى مصر الأرخص عالميًا حتى بعد الزيادة.





وأشار وزير النقل إلى أن تكرار أعطال المترو خلال الفترة الماضية أدى لخروج المواطنين والبحث عن مواصلات أخرى مما أدى إلى تكدس فى الشوارع، مشددا على أنه تم إعداد قانون جديد خاص بالهيئة القومية للأنفاق يسمح بدخول شركات قطاع الخاص فى تطوير منظومة النقل.





30 مليار.. صيانة للخط الأول

وتابع أن منظومة التحصيل لم يتم تحديثها طوال 30 عاماً، ونحتاج حالياً 30 مليار جنيه لصيانة الخط الأول.





القرار.. "مش مقصود يكون يوم خميس"

وعن صدور القرار يوم الخميس، قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن قرار الزيادة الجديدة فى أسعار تذاكر المترو، ليس مقصودًا أن يكون يوم "الخميس"، معقبًا: "نطبق قراراتنا يوم الجمعة والسبت، والقرارات مش مقصودة، والأمر لم يكن يحتمل التأجيل حتى ولو ليوم واحد، ولازم أصارح الناس.. مش هنافق حد على حساب أصول ومرافق الدولة".





"أنا ضميري مستريح.. ومرتاح"

ومن بين تعليقات وزير النقل على القرار أيضًا، عندما قال " "أنا ضميري مستريح ومبسوط، وكان يجب أخذ هذا القرار من زمان.. إذا لم يتم رفع تذاكر المترو سوف يصبح حالة حال السكة الحديد".









الزيادة.. تخصص لأعمال الصيانة

و قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تعليقا علي زيادة أسعار تذاكر المترو ، أن هذه الزيادة ستوجه لعمليات الصيانة والتحديث لمترو الأنفاق، الذى تأثر خلال السنوات الماضية وخاصة للخط الاول لمترو الأنفاق، لافتا إلى أن عجز الصيانة فى مترو الأنفاق هذا العام وصل لنسبة 90%.





تعاقدات وترتيبات.. بعد قرار الزيادة

وأضاف خلال لقاء أجراه معه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن وزارة النقل بصدد التعاقد مع عدد من البنوك بقيمة 30 مليار جنيه، لتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق، موضحا أن أكثر ما يشتكي منه المواطنين خلال جولاته الميدانية بمترو الانفاق هو " الزحمة"، وإنه للقضاء على هذه التكدسات خاصة مع الزيادة السكانية، لابد من تطوير نظام الإشارات الذى سيتكلف 280 مليون يورو وذلك لتقليل مدة التقاطر .

وأوضح وزير النقل ، أن تطوير التغذية الكهربائية ونظام الاتصالات، وتطوير القضبان للخط الأول لمترو الأنفاق، سيتكلف 730 مليون يورو، موضحا أنه بصدد التعاقد على 6 قطارات مكيفة للخط الثانى لمترو الأنفاق.







