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تأجيل عمومية "زمالة المعلمين" لعدم اكتمال النصاب القانوني

السبت 12/مايو/2018 - 12:09 م
تأجيل عمومية زمالة المعلمين لعدم اكتمال النصاب القانوني
خلف الزناتي - نقيب المعلمين
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ريم محمود
 
قرر مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء المهن التعليمية" صندوق الزمالة "، برئاسة خلف الزناتي رئيس مجلس إدارة الصندوق، تأجيل عقد الجمعية العمومية للصندوق لمدة ساعة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها طبقاً لأحكام القانون واللائحة.

الجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يتم عقد الجمعية العمومية اليوم السبت الموافق 12/5/2018، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني تسبب في تأجيلها لمدة ساعة.
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