تأجيل عمومية "زمالة المعلمين" لعدم اكتمال النصاب القانوني

قرر مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء المهن التعليمية" صندوق الزمالة "، برئاسة خلف الزناتي رئيس مجلس إدارة الصندوق، تأجيل عقد الجمعية العمومية للصندوق لمدة ساعة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها طبقاً لأحكام القانون واللائحة.



