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رئيس جامعة الأزهر يفتتح تجديدات المرحلة الأولى لمستشفى الحسين

السبت 12/مايو/2018 - 12:07 م
رئيس جامعة الأزهر يفتتح تجديدات المرحلة الأولى لمستشفى الحسين
الدكتور محمد المحرصاوى - رئيس جامعة الأزهر
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محمود الجلاد
 
افتتح الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد سليم عميد كلية الطب المرحلة الأولى من التجديدات بمستشفى الحسين الجامعي بتكلفة إجمالية بلغت ٣٠ مليون جنيه.

وكان ذلك بحضور وكلاء الكلية الدكتور مجدى الدهشان والدكتور محمود صديق و الدكتور ابراهيم الدسوقى مدير مستشفى الحسين ، والدكتور اسماعيل الجارحى رئيس أقسام التوليد وأمراض النساء ، والدكتور خالد صبح استاذ القسطرة المخية بطب الأزهر والدكتور مصطفى ابو العنين نائب مدير مستشفى الحسين لشئون الجودة .
 
 شملت تجديدات المرحلة الأولى بمستشفى الحسين الجامعى  دهانات الواجهات والأسوار وطوارىء امراض النساء والولادة  وبوابات المستشفي، فضلا عن تجديد الصرف الصحي بالكامل وتغذية المياة العذبة ووحدة ديزل ميانيكية جديدة.

يذكر أن جامعة الأزهر يتبعها ستة مستشفيات جامعية كبرى تقدم خدمات طبية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بالمجان فى اطار رسالة الجامعة لخدمة المجتمع محليا وعالميا من خلال القوافل الطبية بمختلف دول العالم .
المزيد عن: مستشفى الحسين جامعة الأزهر جامعات المحرصاوي
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