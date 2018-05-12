دفاع أسامة ياسين في "فض رابعة": موكلي بريء.. والاتحاد الأوروبي يحضر الجلسة

استمعت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة دفاع القيادى الإخوانى أسامة ياسين، فى محاكمة بديع و738 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".





وطلب دفاع المتهم ببراءة موكله من التهم الموجهة له، وذلك لعدم صلاحية المحكمة لنظر الدعوى، لإبداء رأيها فى القضية فى أحكام سابقة على حد زعم الدفاع، كما دفع ببطلان أركان جريمة التجمهر، وأكد أن 4 من الشهود فقط من أصل 240 شاهدا هم من ذكروا اسم موكله فى التحقيقات من بينهم اثنين من مجرى التحريات.





وسمحت المحكمة لوفد مكون من 4 من ممثلى الاتحاد الأوروبى بحضور جلسة اليوم.





تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.





والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.



