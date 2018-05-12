وكيل تعليم الدقهلية: امتحان الإنجليزي والتربية الدينية في مستوى الطالب المتوسط

زار وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة الدقهلية على عبد الروف، اليوم السبت، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لمتابعة سير مارثون انتخابات الشهادة الإعدادية.



ورافق وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، مدير إدارة بلقاس التعليمية، وزار وكيل تعليم الدقهلية مدرسة جمصة للتعليم الأساسي بإدارة بلقاس التعليمية واطمئن على اللجان، ووأوصى بضرورة توفير الهدوء والراحة النفسيه للطلاب.



وشدد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة سواء ملاحظين أو طلاب، واطمئن على وصول مظاريف الأسئلة فى ميعادها وكذلك محاضر فتح المظاربف الأسئلة وتوقيع اللجنه عليها.



وأكد وكيل تعليم الدقهلية أن الامتحان اللغة الإنجليزية والتربية الدينية للشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط ومراعي الفروق الفردية للطلاب ومطابقة للوزن النسبي للورقة الامتحانية وشامل كافة أجزاء المنهج جاء ذلك خلال جولة تفقدية.