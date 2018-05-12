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عاجل.. استبعاد حكم نهائي كأس خادم الحرمين وتحويله للمباحث الإدارية

السبت 12/مايو/2018 - 11:17 ص
عاجل.. استبعاد حكم نهائي كأس خادم الحرمين وتحويله للمباحث الإدارية
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الفجر الرياضي
 


أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم وبمباركة تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قراراً باستبعاد فهد المرداسي حكم المباراة النهائية بين الاتحاد والفيصلي وتحويلة للمباحث الإدارية للتحقيق معه واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك وفق الأنظمة المتبعة.

وهذا وقد تم تكليف طاقم تحكيمي بقيادة مارك كلاتنبيرج ويساعده جيكوب كولن وبدر الشمراني وخالد الطريس كحكم رابع لإدارة مباراة اليوم على كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن في الأول من ابريل الماضي تعيين فهد المرداسي وعبدالله الشلوي ومحمد العبكري حكاما لنهائي كأس الملك بين الاتحاد والفيصلي.

وترشح الحكام الثلاثة للمشاركة في مباريات كأس العالم القادمة في روسيا، لذلك فإن قيادتهم لنهائي كأس الملك يعتبر بمثابة تكريم للحكام الثلاثة.

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