مصطفي شعبان يقترب من 2 مليون مشاهدة بأغنية "أيوب" ويشعل المنافسة الرمضانية (فيديو)

أشعل النجم مصطفى شعبان، المنافسة في الدراما الرمضانية مبكرًا فمنذ طرح أغنية "أيوب"، الدعائية لمسلسله الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وهي تبرهن على أن العمل سيكون مختلفًا عما قدمه سابقًا، وهو ما ينبيء بموسم متميز، حيث اقتربت الأغنية من تحقيق 2 مليون مشاهدة منذ طرحها.





أغنية "أيوب"، من كلمات عماد سالم وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري وغناء النجم الصاعد عبده سليم، واستطاع مصطفي شعبان أن يصل للجمهور بسرعة فائقه واعتمد علي ذوق الجمهور ولَم يعتمد علي الدعاية التي يقوم بها الآخرون.



