أبرزها "هلع إسرائيلي بسبب صاروخ سوري".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم





شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ وفاة مئات الأشخاص في الكونغو لأسباب غامضة، فضلًا عن هلع في حفل زفاف إسرائيلي بسبب صاروخ سوري.





وفاة والد نادر السيد

توفى مساء أمس الجمعة، والد نادر السيد نجم النادي الزمالك والأهلي ومنتخب مصر الأسبق.





ونشر محمد أبو تريكة تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قدم فيها واجب العزاء لنادر السيد في وفاة والده.





وكتب "أبو تريكة"، قائلًا؛ "البقاء لله في وفاة والد الكابتن نادر السيد اسكنه الله فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان ورحم الله الجميع".





وفاة مئات الأشخاص في الكونغو لأسباب غامضة

وعلى الصعيد الدولي، أفادت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوفاة أكثر من 120 شخصًا بصورة غامضة.





وأعلنت سلطات المناطق الشمالية والشرقية من الكونغو وقوع وفيات لأسباب مجهولة بين نازحين داخليًا في منطقة كاندوي (مقاطعة ايتوري) بالقرب من الحدود مع أوغندا، مشيرة إلى أن 93 الضحايا تقل أعمارهم عن 15 عاما.





وذكر تقرير للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في الكنغو إلى أن كثيرا من الأشخاص الذين لقوا حتفهم كانوا يعانون من فقر الدم والحمى، مضيفا أن السلطات لم تجر تحقيقا رسميا فيما يتعلق بحالة الأمراض الوبائية في هذا المكان حتى الآن.





ونقلت وكالة "رويترز" أن كثيرًا من الأشخاص القاطنين في هذه المنطقة يعانون من سوء التغذية، مشيرة إلى تفشي حمي وباء "ايبولا" هذا الأسبوع في شمال شرق البلاد.









هلع في حفل زفاف إسرائيلي بسبب صاروخ سوري

كما تداولت معلومات حول حالة الهلع والفزع بين إسرائيليين خلال حفل زفاف عند مرور صاروخ سوري فوقهم، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.





حيث انطلقت صافرات الإنذار، ثم ظهور الصاروخ يحلق في السماء فوق الحفل، وهروب العروسان والضيوف من الحفل بشكل سريع، ردًا على إطلاق دبابات إسرائيلية نيرانها باتجاه أطراف مدينة البعث وعدد من النقاط التابعة للجيش السوري ببلدة حضر جنوب غرب سوريا.





انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة الرقة السورية

وأفادت وسائل إعلام محلية سورية بانفجار سيارة مفخخة عند دوار الساعة وسط مدينة الرقة شمالي سوريا.





ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، عن وسائل الإعلام قولها إن الانفجار وقع عند دوار الساعة دون ورود أي أنباء عن وقوع قتلى وجرحى.





بدء تطبيق حظر التجوال في بغداد وعدد من المحافظات

فيما أفاد مصدر أمني عراقي، بأن القوات الأمنية باشرت بتطبيق حظر التجوال في بغداد وعدد من المحافظات.





وقال المصدر، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، إن "القوات الأمنية باشرت بتطبيق اجراءات فرض حظر التجوال على سير المركبات في بغداد وعدد من المحافظات".





وأضاف المصدر أن "الهدف من ذلك هو تأمين عملية اجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2018 والتي ستجرى منذ صباح اليوم السبت".





وتقرر فرض حظر للتجوال على سير المركبات في بغداد وعدد من المحافظات، يبدأ من الساعة الثانية عشر من هذه الليلة ويستمر حتى الساعة الثانية عشر من ليل يوم اليوم السبت.



