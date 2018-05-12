قاسم باشا في مهمة سهلة أمام جينتشلاربيرليجي









يواجه فريق قاسم باشا الذي يضم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، نظيره جينتشلاربيرليجي، في تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري التركي.





يسعى فريق قاسم باشا إلى مواصلة سلسلة انتصاراته بعد تخطي طرابزون سبور بخماسية في الجولة الماضية, لتحسين موقف الفريق في جدول الترتيب.





وعلى الجانب الأخر يطمح الضيوف في الخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجابية، لتحسين موقفه في جدول المسابقة والهروب من شبه الهبوط.





يدخل قاسم باشا لقاء اليوم في المركز التاسع برصيد 43 نقطة بعيداً بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثامن، بينما يقع المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.



