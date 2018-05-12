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البرادعي: التحاور مع إيران وتركيا قد يجنبنا مواجهة مدمرة لحسابهما

السبت 12/مايو/2018 - 10:57 ص
البرادعي: التحاور مع إيران وتركيا قد يجنبنا مواجهة مدمرة لحسابهما
البرادعي
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صالح المنياوي
 
أعاد الدكتور محمد البرادعي، مدير وكالة الطاقة الذرية السابق، نشر تغريدة له على صفحته عبر "تويتر"، قال فيها: لدينا فى العالم العربى كارثة إنسانية بشعة واستقطاب مدمر فيما بيننا وكذلك مع جيراننا، الكل يعلم أن الصراعات متشابكة وأن الإقتتال سيفاقم المأساة وأن لا حل سوى بالحوار، هل فكرنا أن نجلس جميعا معاً وأيضا مع تركيا وإيران ونطرح كافة الخلافات؟ دون ذلك هل لدينا رؤية تبعدنا عن حافة الهاوية؟.

وأضاف "البرادعي"، اليوم السبت، تأكيدا لما نشره سابقا، أن الحروب تُفاقم الصراعات ولا تحلها (الحرب العراقية-الايرانية وحروب الخليج مثالاً).

وتابع: "كلما تعقدت الصراعات إزدادت الحاجة للحوار( كوريا وأمريكا مثالاً) أعلم حجم النزاع بين دول عربية وإيران وتركيا وهذا فى رأيي يحتم مفاوضات مباشرة قد تجنبنا مواجهة مدمرة لحساب الغير.. ماذا سنخسر من المحاولة؟".
البرادعي: التحاور مع إيران وتركيا قد يجنبنا مواجهة مدمرة لحسابهما
المزيد عن: تركيا الدول العربية البرادعي إيران أخبار مصر
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