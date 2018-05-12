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"HP" تكشف عن لاب توب EliteBook 700 G5 (اعرف مواصفاته)

السبت 12/مايو/2018 - 10:59 ص
HP تكشف عن لاب توب EliteBook 700 G5 (اعرف مواصفاته)
لاب توب EliteBook 700 G5
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أطلقت شركة "HP" الأمريكية المصنعة للكمبيوتر عن جهاز لاب توب EliteBook 700 G5 بمعالج AMD Ryzen PRO، وبنظام التشغيل ويندوز 10.

ويأتي في ثلاثة إصدارات هما " EliteBook 735 G5 و EliteBook 745 G5 و EliteBook 755 G5"، ويأتون بشاشة ذات ماسحة 13.3 و14 و15.6 بوصة على التوالي، ودقة عرض 1366×768و 1920×1080و 2560×1440.

وهم مدعوموم بمعالج AMD Ryzen 7 PRO، وكارت شاشة Radeon Vega 10 GPU، وذاكرة داخلية 1 تيرا بايت، ويعملون بإصدار Windows 10 Pro، ويدعمون اتصال الجيل الرابع.
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